Le plan d’urbanisme directeur de la ville de Nouméa, dont la révision a été engagée depuis août 2016, a été officiellement présenté la semaine dernière lors du conseil municipal et arrêté par les élus après une consultation administrative. Une enquête publique va se dérouler du 19 août au 4 octobre avant une validation probablement au cours du 1er trimestre 2020. Le PUD prévoit notamment une augmentation de 5 % des espaces verts et des parkings, une augmentation des hauteurs maximales autorisées pour les constructions (en particulier pour les quartiers centraux et sud), la création d’OAP, orientations d’aménagement et de programmation, qui définissent les grandes lignes de développement par secteur, des obligations sur la végétalisation des parkings, la création de toitures-terrasses sur les immeubles ou encore d’espaces de convivialité pour les opérations de plus de 15 logements…