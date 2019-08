Après le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie a tourné son regard vers Fidji, un pays central dans le Pacifique, aussi bien sur le plan économique que diplomatique. Cet ancien pays du Commonwealth de près de 900 000 habitants a su trouver une place sur la scène internationale ainsi qu’au niveau économique. Toutes les grandes instances régionales et mondiales y sont présentes et Fidji est parvenu à développer un modèle touristique qui attire chaque année environ un million de visiteurs.

Un voyage retour dans les mois à venir

Si le pays connaît des réussites, il reste toutefois de nombreux sujets à développer, soit autant d’opportunités pour les Calédoniens. C’est le cas de l’élevage et la génétique des bovins, dans lesquels la Calédonie dispose d’une bonne expertise, mais aussi de la mine, de la construction et du BTP ou encore de la santé. Loïc Frétard, le directeur d’exploitation de la clinique Kuindo-Magnin, était du voyage afin de présenter les offres publiques et privées en matière de santé. Si le directeur estime que faire connaître la Nouvelle-Calédonie à Fidji prendra du temps, il existe un potentiel réel, autant sur l’offre de soins qu’au niveau du matériel et sa maintenance.