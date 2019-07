Cinq baleiniers ont quitté le 1er juillet l’île d’Hokkaido inaugurant la reprise de la chasse commerciale à la baleine, après avoir officiellement quitté la Commission baleinière internationale (CBI). Deux animaux ont déjà été harponnés dans les eaux nationales, selon l’AFP. Un moratoire sur la chasse commerciale à la baleine avait été mis en place en 1982 par la CBI, mais le Japon n’avait eu cesse de négocier pour relancer la pêche commerciale. Il continuait même à tuer ces animaux au nom des recherches scientifiques… La « bonne » nouvelle c’est que le Japon a concédé à ne plus pêcher dans les eaux de l’Antarctique ou dans l’hémisphère Sud, comme il le faisait auparavant, et de limiter sa pêche aux eaux territoriales et à sa ZEE. Le retrait du Japon de la CBI veut aussi dire, selon Sea Sheperd, qu’une motion peut être votée pour mettre un terme effectif à la chasse dans tout l’hémisphère Sud.