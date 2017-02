Le rythme a changé pour nos 68 000 élèves qui ont repris le chemin des classes cette semaine. Place au réveil matinal, aux heures de cours, aux déplacements, à l’apprentissage, au sérieux et aux bons moments, on l’espère.

Pour eux, il n’y a pas que le rythme qui change d’ailleurs. On l’a entendu, et nous essayons de l’expliquer le plus précisément possible dans cette édition, cette année est celle de la transformation avec le lancement du fameux projet éducatif de l’école calédonienne.

Parmi les innovations qui doivent mener progressivement à « l’école de demain », on notera les nécessaires actions de « rééquilibrage » rendues concrètes par l’ouverture du nouveau lycée du Mont-Dore et l’extension de celui de Pouembout. On notera, par ailleurs, l’instauration historique de l’enseignement de la culture kanak et la poursuite de l’application des programmes de langues kanak, mais aussi l’ouverture des premières sections franco-australiennes, la diversification des offres, notamment dans les filières professionnelles.

Ces actions, pour certaines inédites, sont plutôt bien accueillies, tandis que d’autres inquiètent toujours, comme la correction du baccalauréat en local ou encore la réforme des collèges. Il s’agira pour tous de rester vigilants pour que l’école reste

de qualité, qu’elle évolue tout en gardant les acquis positifs du passé. Sachons reconnaître, néanmoins, toute l’attention, l’énergie et les moyens faramineux apportés dans cette mouvance par les différents acteurs pour l’avenir des enfants de ce territoire.