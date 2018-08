Pour établir une procuration, il faut remplir un formulaire spécial et apporter un justificatif. Elle doit ensuite être enregistrée au tribunal de Nouméa ou dans ses sections de Lifou et Koné, dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie. Idem pour la Métropole. À l’étranger, il faut se rendre dans les ambassades et les consulats de France. Les formulaires sont disponibles sur place et quand ils font défaut, ils sont téléchargeables www.referendum.nc. Le mandataire, c’est-à-dire la personne votant pour une autre, doit impérativement être inscrit sur la liste électorale spéciale et être enregistré dans la même commune (pas forcément dans le même bureau). Il ne peut recevoir qu’une procuration de Nouvelle- Calédonie et une autre de l’étranger ou deux établies à l’étranger. Il ne recevra aucune confirmation : à la charge de l’électeur de lui donner son numéro de bureau de vote.

Le haut-commissariat souligne que toutes les procurations émises avant le 1er mai (quelques dizaines) ne sont pas valables, car effectuées sans les formulaires spécifiques. Les personnes concernées ont été contactées. Il appelle maintenant les Calédoniens à ne pas trop attendre pour faire les démarches sachant que les procurations sont acheminées par voie postale et qu’il y a déjà eu des problèmes à ce niveau lors des précédentes élections.

Des difficultés se sont dores et déjà présentées pour les procurations et il s’agit de les résoudre quasiment au cas par cas. Par exemple, des billets d’avion ont été acceptés comme justificatifs pour des étudiants sans preuve de domiciliation en Métropole. Un gros travail de sensibilisation a aussi été mené en France et auprès des ambassades et consulats qui n’ont pas toujours idée de cette échéance. Des tournées consulaires sont notamment organisées en cette fin de mois d’août à Brisbane et Melbourne.

En cas de problème, les Calédoniens sont invités à remonter les informations auprès du haut-commissariat qui se veut rassurant : l’idée, en effet, est « d’avoir autant de souplesse que possible » pour que les gens puissent voter.