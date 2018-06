La commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation du 4 novembre présidée par le conseiller d’État, François Lamy, s’est réunie en début de semaine afin de statuer sur les demandes des partis et groupements politiques souhaitant participer à la campagne officielle.

Cinq formations – trois loyalistes et deux indépendantistes – ont été habilitées, sans surprise, à participer à la campagne officielle : Les Républicains calédoniens, les Républicains – Rassemblement – Mouvement populaire calédonien, Calédonie ensemble, l’Uni (Union nationale pour l’indépendance) et l’UC-FLNKS et Nationalistes. Toutes avaient déposé des dossiers auprès de la commission et toutes ont été retenus.

Elles devront s’accorder sur la répartition du temps de parole à la télévision et la radio publiques, a priori un temps égalitaire d’une heure et demie pour chaque sensibilité sur les trois heures d’antenne au total entre indépendantistes et non indépendantistes. Et de se répartir ensuite ce temps au sein des mêmes sensibilités, selon la représentativité des groupes au Congrès, ou ensemble pour associer leurs forces en faveur du « non » et du « oui » à l’indépendance. Un accord sur cette question devra être trouvé avant le 1er septembre. Et à défaut d’accord la commission devra elle-même statuer. Cette habilitation à participer à la campagne, leur donnera par ailleurs le droit à un remboursement de l’État de leurs frais de campagne dans la limite d’un plafond de 13 millions de francs, à condition d’être parfaitement en conformité.