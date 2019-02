La Fondation Race for Water est un projet d’origine suisse œuvrant pour la préservation de notre ressource la plus précieuse : l’eau. Son navire – le premier à propulsion mixte solaire/kite/hydrogène – sillonne les mers depuis 2015 pour mener des recherches scientifiques et des missions pédagogiques. Il réalise actuellement un tour du monde de cinq ans, entamé en 2017, qui l’a mené pour l’instant de la Bretagne au Pacifique en passant par les Antilles et l’Amérique du Sud.

En Nouvelle-Calédonie, Race for Water soutenue par EEC, l’Ademe, la province Sud, l’Agence calédonienne de l’énergie s’est associée à l’IRD pour mener des recherches inédites : faire un état des lieux de la pollution microplastique dans le lagon (à Prony) et observer ses effets sur les coraux. « C’est un laboratoire idéal pour ce genre d’exploration et c’était pour l’IRD – qui a pour mission d’accompagner le territoire dans ces voies durables – une occasion à ne pas rater », a commenté Claude Payri, directrice de recherche. S’il va falloir attendre pour avoir des résultats définitifs, les premières observations montrent qu’il y a bien des microplastiques dans notre lagon, cependant 60 fois moins qu’en mer Méditerranée. L’impact de ces déchets sur les coraux a également été confirmé, reste à connaître précisément son ampleur.