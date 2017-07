A l’occasion du 14-Juillet, commémorant la prise de la Bastille, de cérémonies solennelles, défilés, feux d’artifice et autres animations sont proposés aux Calédoniens. Zoom sur le programme de quelques communes…

Nouméa : La ville de Nouméa organise comme chaque année la retraite aux flambeaux ce jeudi soir, 13 juillet, depuis la place Bir-Hakeim jusqu’à la place des Cocotiers. La soirée doit débuter par des animations musicales à 18 h15, place Bir-Hakeim, en présence des bagpipers (joueurs de cornemuse) de la Royal Australian Air Force. Suivra ensuite la distribution des lampions à 18 h 30 et le départ du défilé à 19 h. Le feu d’artifice sera tiré depuis le toit de l’hôtel de ville à 19 h 45. Des animations sont ensuite prévues au kiosque à musique avant un bal populaire en salle d’honneur de la mairie, avec l’orchestre Kracatoa de 20 h à 23 h 30. Des stands de restauration seront installés sur les places Feillet, Courbet et de la Marne et les plus jeunes pourront profiter des jeux, manèges et châteaux gonflables, place de la Marne. La traditionnelle cérémonie militaire est programmée le vendredi 14 juillet à partir de 8 h 30, avenue du maréchal Foch. Elle sera présidée par le haut-commissaire, Thierry Lataste, en présence des autorités civiles et militaires. Le défilé doit débuter à 9 h 30, après une remise de décorations.

Païta : La Fête nationale sera célébrée ce jeudi. Après un dépôt de gerbe dans la matinée au monument aux morts en présence d’une fanfare australienne, les festivités sont programmées en soirée, à partir de 17 h sur la place du village. Un grand concours de déguisement sur le thème de la Révolution française est prévu pour les enfants de 4 à 12 ans. Les inscriptions se font de 17 h à 18 h et de nombreux lots sont à gagner. Les lampions seront distribués à partir de 17 h pour une retraite aux flambeaux à 18 h. Les candidats déguisés défileront ensuite à 18 h 30. Le feu d’artifice sera tiré à 19 h.

Dumbéa : La Fête nationale est aussi célébrée, ce jeudi, dans la commune. Une cérémonie de dépôt de gerbe était organisée en matinée au monument aux morts de l’esplanade de la mairie nord ainsi que des visites de l’hôtel de ville.

Des animations, manèges et stands de restauration vous attendent à partir de 17 h 30 sur l’esplanade de la mairie. La distribution des lampions se fera à 18 h 15 au centre culturel et la retraite aux flambeaux s’effectuera du centre jusquà l’hôtel de ville. Le feu d’artifice est programmé à 19 h 15. Cette année, la ville propose aussi un bal populaire à la mairie de 20 h à 22 h (sans inscription).

Mont-Dore : Vendredi au Mont-Dore, une prise d’armes est prévue à 16 h, suivie d’un défilé civil et militaire sur la route provinciale 1, entre la résidence Makatéa et le rond-point des sports dans le sens sud/nord. Les spectateurs sont invités à suivre le cortège jusqu’au stade Victorin-Boewa pour assister à la fin des animations de la fête du sport.

Moindou : Le village a prévu un dépôt de gerbe devant la mairie, jeudi à 14 heures, en présence des enfants de l’école publique. Le lendemain, la population est invitée à un repas partage au marché communal à partir de 11 h, organisé par l’association Mwarhu. Le feu d’artifice est ensuite prévu pour 18 h.

La Foa : la Fête nationale est célébrée ce jeudi. Le rendez-vous est donné à 17 h au monument aux morts de l’avenue Charles de Gaulle. Les Lafoyens ont ensuite rendez-vous au centre socioculturel Francis-Rossi pour la distribution des lampions et le départ, à 18 h, de la retraite aux flambeaux. Le feu d’artifice est programmé à 19 h. Puis la mairie a prévu une soirée avec tirage de la tombola, banquet et animations de 19 h 45 à 23 h, toujours au centre socioculturel.

Farino : Le dépôt de gerbe est programmé vendredi à 9 h 30 au monument aux morts, sur la place de la mairie. Il sera suivi d’un pot de l’amitié, puis à 11 h 30, d’un repas partage. La population peut venir avec son repas, pour un grand barbecue. À 12 h 30, le groupe Dad ouvrira le bal populaire prévu jusqu’à 16 h environ. Les enfants pourront profiter des châteaux gonflables.

Bourail : Le maire de la commune convie la population aux nombreuses festivités, ce jeudi, en fin de journée. Les familles sont attendues dès 16 h 30 pour la distribution des lampions au parc des Flamboyants. Le défilé débutera à 17 h 30 jusqu’à la place de l’église. Suivront ensuite une cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts à 18 h. Des animations et un buffet sont prévus sous la halle des sports.

Koné : Le village a prévu un dépôt de gerbe au monument aux morts vendredi, à 8 h30. Dans la foulée, la population pourra assister au défilé du SMA de Koné, à partir de 9 h, dans le centre.

C.M