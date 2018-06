On dit souvent que faire des enfants est la chose la plus simple, la plus naturelle au monde. Mais c’est oublier qu’environ un couple sur cinq a du mal à en avoir, qu’un couple sur dix suit des traitements pour y parvenir. Le fait est que, depuis les années soixante, les problèmes de fertilité sont en augmentation. En cause, semble-t-il, les grossesses plus tardives ou la progression de l’endométriose chez les femmes, la dégradation de la qualité du sperme chez les hommes. Pour les deux sexes, les perturbateurs endocriniens sont également mis en cause.

Cette évolution n’épargne pas la Nouvelle- Calédonie : si l’on ne connaît pas les chiffres de l’infertilité, on sait néanmoins qu’environ 200 fécondations in vitro sont réalisées chaque année au centre AMP, assistance médicale à la procréation, du Médipôle et qu’une quarantaine de bébés naissent ainsi tous les ans. Une toute petite illustration du problème sachant que la patientèle est très largement nouméenne.

Tenir jusqu’au bout

Jennifer et son compagnon font partie de ces personnes qui ont dû se tourner vers la médecine pour procréer. Au bout de cinq ans d’absence de grossesse, ils consultent pour la première fois. On trouve chez Jennifer un polype dans l’utérus. « On nous a dit que c’était sûrement cela », mais le retrait du polype ne change rien. L’infertilité est « inexpliquée » : tout fonctionne normalement.

Les mois passent et finalement, le couple se résout à essayer la FIV, fécondation in vitro. Le premier parcours est un échec. L’année suivante une deuxième FIV fonctionne enfin. Mais Jennifer perd le bébé à la fin d’une grossesse « merveilleuse ». Le deuil commence, mais malheureusement le temps presse aussi. À bientôt 40 ans, Jennifer sait qu’elle doit continuer. Trois mois plus tard, dans des conditions psychologiques que l’on peine à imaginer, le couple « repart à zéro » avec un nouveau protocole. « Mais je ne répondais plus aux traitements, mon corps s’y refusait, j’avais moins d’ovocytes aussi, le temps passant. » Ponctions, inséminations artificielles ne donnent toujours rien, le moral est au plus bas et le couple n’est pas loin d’abandonner.

C’est à cette période qu’un médecin prescrit à Jennifer de la DHEA (déhydroépiandrostérone), fameuse « molécule de jeunesse » généralement destinée aux personnes âgées et récemment explorée dans le domaine de la fertilité. Sur un dernier protocole, elle réagit « superbement » et tombe finalement enceinte. Leur bébé « miracle » est finalement arrivé en février, cinq ans après la première FIV de Jennifer, désormais âgée de 43 ans.