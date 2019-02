Des réponses à l’appel

Et c’est Pascal Vittori, le premier, qui a souhaité, mercredi, répondre par courrier à la main tendue de Philippe Blaise. Le président de Tous Calédoniens désire « aujourd’hui participer à cette dynamique loyaliste. » Pour lui, ce regroupement doit se faire « aussi bien en province Sud, qu’en province Nord et en province des îles Loyauté et concerner aussi bien la gestion des collectivités de la Nouvelle-Calédonie que la préparation des référendums de sortie de l’Accord de Nouméa. » Dans ce cadre, le dirigeant souhaite rencontrer au plus vite Sonia Backes pour créer ce regroupement loyaliste.

Du côté du Rassemblement-LR, on préfère encore se laisser un peu de temps mais les propos de Virginie Ruffenach, mercredi matin sur RRB étaient sans équivoque : « Notre mission est de redoter le Congrès d’une véritable majorité non indépendantiste, de faire en sorte que le président du gouvernement soit non indépendantiste et mette en place une politique qui redresse la Nouvelle-Calédonie. Notre responsabilité est de créer une équipe d’une nouvelle génération qui ait conscience de cela et soit apte à gérer la Nouvelle- Calédonie. » Avant d’ajouter : « C’est une union sacrée que nous devons créer qui redonne de l’espoir aux Calédoniens et engage une nouvelle dynamique pour leur avenir avec une société équilibrée qui ne place pas une communauté au- dessus des autres, mais tous les Calédoniens au centre du dispositif (…) Le Rassemblement réunira la semaine prochaine ses instances pour statuer sur le choix de l’union ou pas en vue des élections provinciales de mai prochain ».

Le LKS se prononce

Du côté indépendantiste, après le comité directeur de l’UC à Ouaième fin janvier où le parti de Daniel Goa a appelé à l’unité des forces, c’était au tour du LKS, ce week-end, de donner sa position pour les provinciales lors d’une assemblée générale à la tribu de Patho, à Maré. Pour Basile Citré, le président du parti, la priorité est la jeunesse, « il faut inscrire les jeunes dans des projets où ils peuvent être leurs propres patrons ». À partir de ces constats, les cadres du LKS ont décidé de bâtir un programme soit en constituant une liste LKS dans les Îles, soit en répondant favorablement à un appel à l’unité indépendantiste et nationaliste. Une décision qui devrait être prise le 22 février à Nouméa, lors d’un bureau politique.