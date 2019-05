Sonia Backes, a tout d’abord voulu se positionner, lors de sa première prise de parole à la tête de l’assemblée, en tant que la présidente de tous ceux « qui vivent ici, dans notre province. De celles et ceux qui y ont leurs racines, de celles et ceux qui sont venus des provinces Nord et des Îles pour y résider, mais aussi de celles et ceux qui sont venus d’ailleurs, de Métropole, du Pacifique, qui ont participé à son développement et qui ont choisi d’y faire souche, mais qui n’ont pas pu participer à cette élection. » Et d’ajouter : « Je serai une présidente à temps plein. Une présidente à l’écoute, attentive à tous, qui respectera toutes les sensibilités et les opinions qui s’exprimeront dans cet hémicycle. » Après avoir ensuite salué son prédécesseur, Philippe Michel, pour qui elle a été une « opposante déterminée », Sonia Backes a tenu à adresser un message particulier à l’Éveil océanien, à « ceux qui appartiennent à la force politique qui fait son entrée dans cet hémicycle ». La nouvelle présidente a tenu à leur dire : « Si vous êtes là, c’est que nous n’avons, sans doute, collectivement pas su répondre aux attentes de la communauté wallisienne et futunienne. Notre responsabilité sera d’écouter le message que vous nous avez fait passer avec ce vote. »

L a nouvelle présidente se présentait face Roch Wamytan pour le FLNKS et Milakulo Tukumuli pour l’Éveil océanien, le nouveau venu des élections provinciales. Au premier tour, Sonia Backes a recueilli 20 voix, Roch Wamytan 7, Milakulo Tukumuli 4 et il y a eu neuf bulletins blancs, ceux de Calédonie ensemble, qui n’a pas présenté de candidat. Au deuxième tour, l’Éveil océanien s’est retiré donnant ses voix à Sonia Backes, qui a été élue avec 23 voix, Roch Wamytan en a recueilli 7 et il y a eu les 9 bulletins blancs de Calédonie ensemble ainsi qu’un bulletin nul (une enveloppe qui contenait un vote Backes et un blanc). La nouvelle présidente de la province Sud semble donc avoir obtenu le soutien de Milakulo Tukumuli.

Sonia Backes est ensuite revenue sur le vote de ces provinciales, en rappelant que les Calédoniens ont adressé un message clair, celui de changement. « Ils veulent d’abord que nous changions notre façon de faire de la politique (…) Je crois qu’ils attendent un comportement différent de leurs élus. Plus d’engagement, plus de respect et plus de pragmatisme. Peut-être un peu moins d’idéologie et davantage de bon sens. Ils attendent aussi plus de proximité et davantage d’humanité, d’écoute, de patience et de tolérance », a-t-elle dit.

Une ligne de conduite qui guidera son « action à la tête de l’institution. » Un renouvellement de la pratique politique qui passera, selon elle, aussi par un travail « main dans la main » avec les maires de la province, l’État et les autres provinces, une main tendue aux élus « qui ne sont pas de sa famille politique » parce que le « dé du vivre ensemble et les enjeux qui nous attendent sont énormes, nous avons plus que jamais besoin de sérénité, de calme et d’une farouche volonté d’avancer ensemble », a t-elle ajouté.