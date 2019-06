Remises à plat nécessaires

La situation du compte est donc rassurante vu la stagnation de la dotation globale de la Nouvelle-Calédonie, l’augmentation de la masse salariale et des recettes provenant des taxes et centimes additionnels. Mais Philippe Blaise a tenu à annoncer la couleur en déclarant : « Aujourd’hui, on est passé de 40 % à 44 % de masse salariale par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. On ne peut pas laisser cette situation continuer ainsi sans prendre des mesures de précaution. Par ailleurs, la nouvelle mandature va s’attacher à faire un bilan des subventions et interventions a n de prioriser ce qui est essentiel et nécessite un réel soutien. »

L’annonce faite, le nouvel exécutif a tenu à affirmer que l’objectif primordial pour la province Sud reste le service rendu aux administrés et sur ce point, le premier vice-président s’est voulu rassurant : « Nous sommes en mesure de continuer à investir, à assurer nos missions essentielles. Cet ajustement de gestion ne remet pas en question les missions fondamentales de la province Sud » et les efforts financiers se concentreront sur les secteurs prioritaires : l’enseignement, la santé et le social.