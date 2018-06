Le bureau taïwanais de la Pêche et le ministère du Développement de la pêche et des ressources maritimes de Kiribati ont signé jeudi dernier un protocole d’accord. Le texte vise à stabiliser les exploitations piscicoles taïwanaises à Kiribati, faciliter la distribution des produits, favoriser la gestion conjointe des ressources maritimes et à rendre plus efficace la lutte contre la pêche illicite. Taïwan possède plusieurs fermes en haute mer dans les eaux de Kiribati et de sept autres pays de la région : en Micronésie, aux îles Marshall, à Nauru, Palau, en Papouasie Nouvelle- Guinée, aux îles Salomon et à Tuvalu.