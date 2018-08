Finalement, tout va bien. C’est en substance le message qu’ont souhaité faire passer Martine Lagneau, la première vice- présidente de la province Sud et présidente du conseil d’administration de Promosud, et Michel Lasnier, le directeur de la société d’économie mixte (SAEML). Suite à la publication du rapport de la Chambre territoriale des comptes, les deux responsables ont jugé nécessaire d’organiser une conférence de presse afin de rassurer quant à la situation financière du bras armé économique de la province Sud. Il faut dire que le document a de quoi faire peur. Les magistrats y pointent de nombreux dysfonctionnements et une situation budgétaire alarmante (lire notre édition du 26 juillet). « Aucun risque ne pèse sur le groupe Promosud », assure Michel Lasnier. Si les perspectives de la société sont si sombres (un déficit de quatre milliards de francs), c’est que les magistrats de la CTC se sont basés sur les projections de 2015. Or, insiste le directeur, les choses ont été remises à plat depuis. Et de fait, Promosud affiche une trésorerie de près de 1,7 milliard de francs contre une prévision de déficit de 42 millions de francs. Une situation qui n’est pas rose, du fait d’un assèchement des dividendes versés par les sociétés dans lesquelles Promosud a investi, mais loin d’être au bord du gouffre.

Aucune idée de l’efficacité de la dépense publique En revanche, les responsables de la société ne lâchent rien sur le reste et en particulier sur l’efficacité de la dépense publique. Sur la rentabilité des sociétés, mais aussi le nombre d’emplois créés, Martine Lagneau estime qu’elles n’existeraient tout simplement pas sans l’intervention de Promosud et que, par conséquent, tous les emplois de ces sociétés sont à mettre sur le compte de la dépense publique. Une vision qui fera probablement tousser les experts qui soulignent, dans une multitude de rapports, l’absence d’évaluation des politiques publiques. La gestion de l’argent public en province Sud ne fait pas exception.

Idem sur la durée de portage des sociétés qui tourne autour de dix ans. La vice-présidente estime qu’il s’agit d’une durée normale compte tenu du fait que les sociétés sont créées pour 99 ans. Si Promosud n’a pas nécessairement vocation à gagner de l’argent, comme l’ont rappelé les élus, son objectif n’est pas non plus d’en perdre. La reprise des participations ou leur dépréciation sont, dans près de 40 % des cas, le fruit d’une liquidation des sociétés. Sur la période 2008-2016, le taux de recouvrement des investissements de Promosud est de seulement 38 %. Sur cette même période, les pertes de la SAEML se montent à 1,049 milliard de francs. Et les piètres résultats du Sheraton de Bourail ne devraient pas permettre d’améliorer la situation.