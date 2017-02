La Tribune.-L’arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa est tombé mais la procédure n’est pas terminée, les peines prononcées ne sont en effet pas définitives à ce stade, puisque les trois prévenus dans cette affaire à rebondissements devraient se pourvoir en cassation, ce qui est suspensif, comme l’ont d’ores et déjà indiqué les avocats de Harold Martin, de Jean-Marc Bruel et de Thierry Granier.

Les peines prononcées sont très nettement inférieures à celles qui l’avaient été en première instance. Cette fois-ci, le tribunal n’a pas retenu le délit de favoritisme mais uniquement celui de prise illégale d’intérêt : ce qui constitue déjà en soit une sérieuse opportunité juridique de pourvoi, renforcée par le fait que la procédure a prouvé qu’il n’y avait eu aucun enrichissement personnel dans l’attribution du marché de défiscalisation de la 3G par l’OPT à la Calédonienne d’ingénierie.

Dans l’arrêt rendu cette semaine, Harold Martin écope de six mois de prison avec sursis, 7 millions d’amende et deux ans d’inéligibilité, Jean-Marc Bruel de six mois de prison avec sursis et 7 millions d’amende, Thierry Granier de 4 millions d’amende et la Calédonienne d’Ingénierie de 20 millions d’amende, peines auxquelles s’ajoutent des dommages et intérêts fortement minorés en faveur de l’OPT et de la Société Générale.

Comme le déclarait immédiatement après le prononcé de cet arrêt Maître Pierre-Olivier Sur, l’un des avocats de Harold Martin, « La Cour a fait la moitié du chemin qui conduira à la démonstration de la preuve de l’innocence de mon client. Je fais confiance à la Cour de Cassation et éventuellement à une autre Cour d’Appel, pour finir le travail ».

C’est en substance le même discours que celui de Maître Jean-Jacques Deswartes, l’avocat de Thierry Granier, qui se satisfait de l’allégement des peines prononcées à l’encontre de son client et de l’irrecevabilité du délit de favoritisme, mais qui se pourvoira en cassation, tant à son avis, la prise illégale d’intérêt n’est pas constituée.

M.Sp.