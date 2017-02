Les candidats de la droite et de l’extrême-droite à la présidentielle doivent tous deux faire face à des démêlés judiciaires. Si la campagne de François Fillon en a lourdement pâti, celle de Marine Le Pen la maintient en pole position des intentions de vote. La candidate Front National a dénoncé un “risque d’instrumentalisation de la justice”…

La pluie de révélations sur l’emploi des membres de sa famille a complètement plombé la campagne du candidat de la droite, François Fillon. Difficile en effet, lorsqu’on se présente comme le “Monsieur Propre” de la droite, de conserver après un tel scandale le moindre crédit face à ses électeurs.

Et même si le peuple comprend bien que Monsieur Fillon n’est malheureusement pas le seul, parmi ceux qui nous gouvernent, à profiter du système, il n’a plus forcément envie de voter pour lui.

Sondages: Fillon en décrochage…

Le candidat de la droite s’accroche mais se débat plus qu’il ne se bat, avec une issue très incertaine. Ses troupes sont démotivées. Les primaires de la droite et du centre devaient fabriquer une machine à gagner. Après le Pénélope Gate, François Fillon aurait, selon les observateurs politiques métropolitains, plutôt tout de la machine à perdre.

Autre personnalité de droite caracolant récemment en tête des sondages et devant gérer des déboires judiciaires: Marine Le Pen. La candidate du Front National à la présidentielle est visée par une enquête concernant là aussi des emplois fictifs, cette fois au Parlement européen.

Après des perquisitions au siège du Front National, la chef de cabinet de Marine Le Pen, Catherine Griset, a finalement été mise en examen hier. La présidente du Front National « conteste formellement les faits qui lui sont reprochés », et demande à la justice de « ne pas venir perturber la campagne présidentielle… un moment démocratique important »…

… Et avance confortée pour Le Pen

La base électorale de Marine Le Pen – sans doute plus déterminée et aussi plus défiante vis-à-vis des médias et de l’appareil judiciaire que les électeurs de la droite traditionnelle – ne semble pas pour le moment être affectée par ces remous judiciaires : la candidate du FN, contrairement à François Fillon, ne décroche pas dans les sondages.

Et sa réaction après la mise en examen de sa chef de cabinet relève d’un raisonnement logique. Comment, après l’ouverture à point nommé de dossiers destinés à déstabiliser un électorat de droite, ne pas se poser la question : à qui donc profite – ou est supposé profiter – le crime ?

AB-La tribune