Pourquoi soutenir aujourd’hui ce que les médias appellent un « petit candidat », alors que la plupart des Calédoniens recherchent des soutiens crédibles auprès des partis traditionnels ? L’offre ne vous convient-elle pas ?

Ces partis traditionnels sont tous « européistes » et leur politique sera celle des Gope, les grandes orientations politiques et économiques dictées par la Commission européenne. Que ce soit M. Fillon, Mme Le Pen, M. Macron, M. Hamon ou M. Dupont-Aignan et Mme Artaud : ce sera la même politique. On l’a vu avec Sarkozy et Hollande. Ils ont les poings et pieds liés par les traités de l’Union européenne. Les hommes politiques changent et rien ne change, car ce ne sont plus eux qui commandent, mais la Commission européenne et ses Gope. Ils sont devenus les marionnettes de Bruxelles. L’article 5 de la Constitution précise notamment que le Président est garant de l’indépendance de la France. Peut-on appeler démocratie un pays dont les décisions cruciales sont prises par des fonctionnaires européens, non élus ? François Asselineau est à nos yeux le seul qui puisse redonner son indépendance à la France, le seul qui ait un programme de Président. Non, l’offre que les autres proposent pour la France ne nous convient pas !