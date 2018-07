En un peu plus d’un an et demi d’application de la nouvelle politique, la province met en avant l’évolution du taux de couverture qui a gagné à peine 3 % pour atteindre aujourd’hui les 18 %. Pour Philippe Michel, le président de la province Sud, si ce taux reste modeste, il reflète une « progression importante ». Il faut dire que la province Sud n’a pas lésiné sur les moyens pour donner un coup de boost au monde agricole. Selon l’administration, la dépense publique a été multipliée par deux et demi depuis la mise en place de la PPAP.

Les enjeux sont colossaux. L’agriculture est tout simplement ce qui nourrit une population. Dans le cas calédonien, cette assertion n’est pas tout à fait juste. Si l’on considère le taux de couverture agricole, la production du territoire permettait tout juste de couvrir 15 % des besoins de la consommation de ses habitants en 2014. Un chiffre relativement faible qui avait conduit à redéfinir les ambitions de la politique agricole de la province Sud. Le nouvel objectif fixé est de tendre vers l’autosuffisance alimentaire. À l’horizon 2025, la production agricole devrait être en mesure de couvrir 85 % des besoins en viande de bœuf, contre 62 % en 2014, 30 % en ce qui concerne le poulet de chair, contre 8 % en 2014 et 75 % en matière de fruits et légumes contre 58 %.

Cet effort conséquent a produit des effets encore mitigés. Pour les céréales, les résultats sont plutôt positifs. Entre 2013 et 2017, la filière a vu sa production augmenter de 127 %. La Calédonie est désormais quasi-autosuffisante en matière de maïs grain. De nouvelles productions sont en cours de lancement : sorgho, soja et riz dont les premiers grains devraient être écoulés sur le marché dès l’année prochaine. Un boom rendu possible par des investissements lourds pris en charge par la collectivité, la mise en commun de certains moyens de production et l’accompagnement des professionnels sur de nouvelles techniques de production.

En ce qui concerne la production de fruits et la filière bovine, il est encore trop tôt pour mesurer les effets de la nouvelle politique. Il faudra probablement encore attendre trois à cinq ans avant de pouvoir observer les mesures de soutien à ces productions. De la même façon, l’élevage de poulets de chair devrait connaître une petite révolution dans les deux années à venir. La province Sud a changé son fusil d’épaule en ayant recours à des appels à projets.

Encore du travail

Cette nouvelle méthode a permis de trouver des investisseurs pour lancer une nouvelle gamme de poulet, entre le poulet fermier et le poulet importé bas de gamme. L’idée est de produire environ 1 000 tonnes par an de petits poulets de 1,2 kg à un prix raisonnable, substituable au poulet congelé d’import (on importe environ 11 000 tonnes de ces poulets). Cette filière devrait être complètement intégrée en intéressant les producteurs à toutes les étapes de la chaîne, de la production des grains à la transformation en passant par l’abattage (un projet porté par Promosud est en cours sur Boulouparis).

Le premier appel à projets a permis de retenir quatre candidats, ce qui porte le nombre d’éleveurs de la filière à 16. Les premiers lots de ces poulets (environ 250 tonnes) devraient être commercialisés courant 2019. Le principe de l’appel à projets a également été retenu pour la filière fruits, ainsi que pour l’agriculture familiale. Ces produits qui échappent au circuit marchand représentent tout de même près de la moitié de la production marchande. Et c’est le soutien de la province à cette « branche » de l’agriculture via les appels à projets (75 projets agréés en 2017 et 80 déposés en 2018) qui a permis à l’exécutif d’obtenir l’équilibre politique nécessaire à l’adoption de la PPAP.