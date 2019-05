Il s’agit tout simplement de LA porte d’entrée de la Nouvelle-Calédonie. Pas celle des visiteurs qui, pour leur immense majorité, arrivent par la voie des airs à la Tontouta, mais celles des marchandises qui permettent aux Calédoniens de vivre. Énergie, nourriture, biens de consommation… On oublie parfois que sans ces importations qui transitent essentiellement par le port autonome de Nouvelle-Calédonie, le territoire cesserait de fonctionner. Après un rapport dressé en 2006, les magistrats de la Chambre territoriale des comptes se sont à nouveau penchés sur la gestion de cet établissement public de premier plan et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas brillant, bien au contraire. La liste des recommandations et des rappels à loi est longue.

La Chambre épingle la gouvernance du port dont le conseil d’administration se réunit de manière erratique. En 2013 et 2014, aucun conseil n’a été tenu. La Chambre recommande donc qu’un rythme de réunions du conseil soit défini, dans le respect des dispositions statutaires, mais aussi en cohérence avec les exigences budgétaires et la nature des missions de l’établissement. De la même façon, le conseil portuaire, qui regroupe les professionnels travaillant autour de l’infrastructure, n’est pas ou peu réuni. Autrement dit, ce dernier, censé assurer la collégialité du travail sur la stratégie du port et sa politique tarifaire, n’est pas pris en compte et, de fait, ne sert donc à rien. La CTC rappelle que ces conseils sont pourtant un élément central de la réforme portuaire engagée en 2008 en Métropole.