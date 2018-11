DNC : La saison administrative des feux de forêt semble nettement plus calme que

la précédente. Quel est le sentiment des pompiers ?

Rémi Gallina : Il y a eu un gros feu dans le Nord qui a récemment détruit plus de 1 200 hectares sur Ouégoa et Poum. Depuis début novembre, les conditions climatiques ne se sont pas arrangées. Le vent a asséché la végétation, ce qui favorise les nombreux départs de feux. L’effet référendum et les départs de feux que l’on redoutait n’ont finalement pas tellement eu lieu. Depuis mi-novembre, il y a une accalmie, mais pour la majorité des pompiers, c’est un leurre. La saison est moins intense que celle de 2017, mais elle est loin d’être finie. La crainte est qu’elle soit juste décalée et qu’elle ne s’achève pas en décembre, mais en février. Il y a eu des analyses, notamment d’un chercheur australien, qui montrent que la saison se déplace. Il faut rester sur le qui-vive et anticiper les changements climatiques.

Comment avez-vous préparé cette saison avec la Direction de la Sécurité civile et où en sont les demandes de moyens aériens que vous formulez régulièrement ?

D’habitude, nous avons des réunions préparatoires mais cette année, il n’y a rien eu du tout. Nous ne sommes donc au courant de rien. Après, la DSCGR a peut-être préparé quelque chose, mais sans que nous en soyons avertis. Concernant nos revendications, elles restent les mêmes. Compte tenu de la morphologie de la Nouvelle-Calédonie, c’est bien de développer les moyens au sol. Il faut des moyens matériels, mais il faut aussi et surtout des moyens humains. Il manque également des moyens aériens, plus en adéquation pour gérer des feux que le système d’attaque actuel. Il existe, par exemple, des guets aériens capables d’emporter des petites quantités d’eau et permettant d’agir plus rapidement et plus efficacement. Ces demandes doivent faire l’objet de réflexions qui tiennent compte des retours de terrain.

En 2015, nous avons connu une saison catastrophique. L’idée a été de se dire, “ faut-il se doter de moyens pour répondre à ce type de saison exceptionnelle ? ”La réponse a été non et on ne peut que constater que 2017 a été une année encore pire. De là à penser que ces situations exceptionnelles se démocratisent, il n’y a qu’un pas. Il est essentiel de se pencher sur cette problématique, il en va de la sécurité des pompiers qui interviennent au sol. L’Union reste ouverte et attend toujours de participer à des tours de table pour débattre des réalités dans les casernes. Nous ne demandons pas quatre ou cinq avions, mais au moins d’être concertés sur le plan de développement de la DSCGR, les pompiers de terrain doivent être pris en considération.