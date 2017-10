Plusieurs articles (Le Point, Le Monde) ont récemment évoqué la « menace d’une flotte de thoniers » dans les eaux jusqu’ici préservées des îles Marquises. On y apprenait que le gouvernement polynésien avait décidé d’ouvrir cet espace maritime aux pêcheurs industriels, abandonnant au passage ses velléités de créer une vaste aire protégée. Les Infos de Tahiti ont notamment a confirmé que le groupe Degage, par le biais d’une société, Big Eyes, envisage effectivement de développer un projet industriel à l’horizon 2021 avec le soutien des autorités locales, des maires des Marquises. Il s’agirait à terme d’une flotte de 60 bonitiers, confiés à des pêcheurs locaux, 12 palangriers congélateurs et deux navires usine. L’idée serait de créer 600 emplois pour une production annuelle de 12 000 tonnes, alors que la zone pourrait tolérer, selon le patron du projet, une production de 90 000 tonnes par an.

La flotte hauturière locale exploite actuellement 35 % de la ZEE et pas la zone des Marquises, considérée comme la plus productive. Il est précisé que le gouvernement préfère instaurer des zones d’aires marines gérées (par Papeete) avec un dévelopement économique « durable » plutôt que l’installation d’aires marines protégées « régies par New York » et soutenues par les ONG locales. L’affaire est loin d’être bouclée.