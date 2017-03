La Tribune.-Une bonne fois pour toutes, Alain Juppé, met fin aux rumeurs et aux allégations des uns et des autres : non il ne sera pas candidat à la présidentielle, non il ne sera pas le fameux plan B que certains appellent de leurs vœux. Pour lui, la date de péremption est passée. Et il le dit clairement. Ça vaut un coup de chapeau !

Le maire de Bordeaux confirme avoir « hésité » devant le cortège de défections qui affligent le candidat Fillon. Mais après avoir tourné la page de la primaire, la décision négative est irrévocable. Il regrette simplement le « gâchis » infligé par François Fillon à sa famille politique. Sous-entendu : on va perdre et vous l’aurez bien cherché !

Alain Juppé ne se voile pas la face : « Au lendemain de notre primaire, François Fillon, à qui j’avais immédiatement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui », dit-il. Mais « son système de défense, fondé sur la dénonciation d’un prétendu complot et d’une volonté d’assassinat politique l’ont conduit dans une impasse », ajoute-t-il. « Jamais sous la Ve République, une élection ne s’est présentée dans des conditions aussi confuses ».

Ite missa est, dirait François Fillon. La messe est dite : les Républicains peuvent bien évoquer tous les cas de figure et sortir François Baroin d’un chapeau qu’il refusera : le plan B est mort et enterré. Comme quoi le vainqueur d’une primaire n’est pas forcément le meilleur concurrent d’une présidentielle. Nicolas Sarkozy devrait approuver. Et regretter.

M.Sp.