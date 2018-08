Du 27 juillet au 17 août, l’armée de l’air australienne, la Royal Australian Air Force (RAAF) a organisé l’exercice biennal et international « Pitch Black » à Darwin et Tindal, au nord du pays. Il a réuni les forces aériennes de France, de Nouvelle- Zélande, du Canada, d’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande ou encore des États-Unis avec un total de 16 États participants. La France a déployé trois Rafale B en provenance de Métropole et un Casa des Forces armées de Nouvelle- Calédonie (Fanc).

Les Rafale ont pris part à des raids aériens de grande envergure organisés de jour et de nuit, à des missions défensives et offensives. Le Casa des Fanc a effectué une reconnaissance de nuit, des posés en terrain sommaire, des missions en très basse altitude avec pénétration en zone ennemie sous la protection des avions de chasse de la coalition. En outre, des largages de petits colis ont été programmés.

Au total, 140 appareils, 4 000 militaires et près de 2 500 aviateurs dont 120 Français étaient conviés à ces trois semaines d’entraînement opérationnel sur une zone d’évolution de 500 km de long par 300 km de large.

Ces missions, complexes, visent à entraîner les équipages à la mission d’entrée en premier dans un environnement fortement hostile, à renforcer la technicité des équipages, et la coopération militaire. Elles ont permis d’affirmer en particulier la coopération existante entre l’armée de l’air française et australienne.

L’ensemble du détachement a ensuite pris la direction de l’Indonésie pour le déploiement opérationnel de la mission Pegase qui doit montrer, là encore, la capacité des forces aériennes françaises à se déployer partout dans le monde.

C.M. ©Armée de l’air