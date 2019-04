Début de liste

Après les soupçons d’emplois fictifs et aujourd’hui la mise en examen de Philippe Gomès, on peut dire que Calédonie ensemble baigne dans la tourmente judiciaire en cette période de campagne pour les provinciales. Malgré cela, le parti a présenté cette semaine ses 20 premiers candidats pour la province Sud avec des nouveaux et des anciens, des départs et des arrivées.

Si Philippe Germain, Dominique Mole ou Sutita Sio Lagadec ne sont plus candidats, Jean Kays, Eugène Ukeiwé et Pierre Fairbank font partie des nouveaux. Notons au passage que Philippe Gomès, tout comme Philippe Michel ou Philippe Dunoyer font partie de cette liste. Calédonie ensemble, on ne sait pourquoi, voulant entretenir le suspense, n’a pas voulu dévoiler sa tête de liste.

C.S