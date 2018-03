3/5es pour les indépendantistes et Gomès. – Il fallait recueillir les 3/5es pour entériner et la date du référendum et son exposé des motifs : Philippe Gomès les a obtenus ! En additionnant les voix nationalistes de Calédonie ensemble à celles des indépendantistes, il a fait valider par 38 élus du boulevard Vauban sa réécriture du préambule de l’Accord de Nouméa. Les loyalistes minoritaires. – En revanche, et pour la première fois, « les nationalistes et les indépendantistes réunis pour signer ce texte auront mis en minorité les loyalistes, pourtant majoritaires au sein de la population calédonienne », comme l’observe Sonia Backes, la présidente des Républicains calédoniens. Tout ça pour une date ! – Tous les groupes politiques étaient pourtant d’accord pour fixer la date du référendum au dimanche 4 novembre. Alors, fallait-il récrire un préambule de l’Accord de Nouméa, plus confiné encore dans la repentance coloniale, ne plus respecter l’équilibre entre « les ombres et les lumières » pour asseoir la délibération ? Les souverainistes masqués. – « Absolument pas, répondent unanimes d’éminents professeurs de droit locaux. Pour fixer la date du référendum, il suffisait a minima de préciser dans l’exposé des motifs que le 4 novembre est le lendemain du 3 novembre et la veille du 5 ! Le reste n’est que fioriture, sans véritable portée légale. » Sauf pour Philippe Gomès à asseoir, non pas la délibération, mais sa majorité de souverainistes…

Merci disent l’UC et le Palika. – Les indépendantistes ne s’y sont pas trompés d’ailleurs, lorsque Sylvain Pabouty qualifie l’exposé des motifs écrits par le leader de Calédonie ensemble de « Trop joli, trop gentil pour nous ! » Évidemment, renchérit Jacques Lalié pour justifier la prose de Philippe Gomès, « On ne peut pas fixer une date de référendum sans un contexte politique. Le 4 novembre est une date historique, c’est une page importante pour nous. » Aussi, « crispés, l’UC et le Palika doivent évidemment demander plus que ce que leur offre leur allié nationaliste et s’arcbouteront encore plus dans les commissions de révision des listes électorales », pour exclure les non-Kanak, explique Philippe Blaise. Beau résultat, en vérité ! Comme un nouveau Congrès. – Lundi après- midi, un nouveau Congrès s’est dessiné dans les travées des élus, où le président de l’institution, Thierry Santa, avait pris place, à la fois pour échapper au perchoir, lors d’une séance peu gratifiante, mais aussi pour répondre à Calédonie ensemble. Soit dit en passant ses alliés de la plateforme (qui prend l’eau de toute part, mais croit encore tenir la mer…) ses alliés plateformistes qui l’ont traité, par la voix de son propre chef de groupe, « soit de menteur, soit d’irresponsable, soit des deux »… Pas beau, certes ! Mais c’est surtout, à ne plus rien n’y comprendre sur le positionnement schizophrénique du Rassemblement. Comme ironise un élu indépendantiste égaré dans la salle des pas perdus : « La plateforme, c’est un peu le Kea Trader de la politique ! »

Le Congrès ne représente plus l’opinion. – Reste que le nouveau Congrès est inquiétant, car en décalage total avec la physionomie politique actuelle et le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes. Désormais, on y trouve : d’un côté les nationalistes et indépendantistes majoritaires en voix et de l’autre, les loyalistes, minoritaires au boulevard Vauban, mais pas dans les urnes. Conclusion logique : si le Congrès a tant changé en quelques mois, c’est que certains ont trahi le mandat de leurs électeurs, loyalistes. Cherchez qui… « Le patriotisme c’est l’amour des siens. Le nationalisme c’est la haine des autres, disait Romain Gary. Nous sommes patriotes. Vous êtes nationalistes. C’est là toute la différence », résume d’un trait Sonia Backes. Dévoiement de l’Accord de Nouméa. – La présidente des Républicains s’adresse au député Philippe Gomès pour lui signifier qu’à huit jours de l’ouverture du prochain Comité des signataires, il se lance dans « un périlleux exercice de réécriture de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Là où les signataires historiques de l’Accord ont pesé de toute leur sagesse pour imprimer tempérance et justesse à un préambule, reconnu par tous, vous cherchez à imposer unilatéralement votre version de l’histoire, à travers l’exposé des motifs d’une pauvre petite délibération proposant de fixer la date du référendum ».