L’ancien président, membre du gouvernement, a annoncé par voie de presse qu’il renonçait à l’animation du secteur de l’agriculture, l’élevage et la pêche. Il a expliqué qu’il ne pouvait remplir cette fonction sans contrôler également l’Agence rurale, dont la gestion a été confiée à Lionel Brinon de l’Avenir en confiance. Mais il n’a pas remis pour l’instant de lettre au secrétariat général du gouvernement pour officialiser cette volonté. Son portefeuille reste donc pour l’instant à sa charge. Philippe Germain est aussi chargé du suivi de la gestion et de la mise en valeur du parc naturel de la mer de Corail ainsi que des questions relatives à la recherche, l’innovation et l’audiovisuel.