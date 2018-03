Le gouvernement a également fait valoir le souhait des entreprises locales à participer à la mise en œuvre des politiques européennes. Les participants ont abordé la question des aides territoriales notamment celles accessible au travers des programmes transversaux réservés aux États membres, mais dont bénéficient les départements d’outre-mer et pour des montants aussi significatifs. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, appuiera ces demandes auprès de la Commission européenne.

Le gouvernement a également participé à une réunion de l’association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne. La fin de l’accord de Cotonou en 2020 nécessite la redéfinition des relations entre les pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) et l’UE. Une déclaration commune a été signée par l’ensemble des PTOM avant d’être transmise à la Commission. Elle défend notamment une politique régionale en faveur des pays ACP et des PTOM, ainsi qu’une augmentation du soutien actuel, en ayant notamment accès aux programmes transversaux.