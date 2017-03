Le président du gouvernement était la semaine dernière dans la capitale dans le but, principalement, de participer à la première conférence nationale pour la sécurité Outre-mer. Il a également pu valider, signer des conventions et discuter avec ses interlocuteurs successifs de dossiers concernant l’emploi des jeunes, l’Autorité de la concurrence, le corps électoral référendaire et encore le sport.

Les échanges ont permis de dresser le bilan des actions entreprises dans le cadre du plan sécurité outre-mer lancé en juin 2016. Tous les acteurs ont insisté sur la nécessité de co-instruire les politiques de prévention de la délinquance avec les acteurs de terrain, pour permettre une adaptation fine aux spécificités et aux enjeux de chaque territoire. Ces entretiens ont permis de faire également un point sur les engagements de l’État en Nouvelle-Calédonie en matière de renforcement de ses moyens de lutte contre la délinquance. Concrètement, les effectifs de gendarmerie seront portés à 872 militaires avec l’affectation de 30 personnes supplémentaires. Les débats se sont orientés sur la mise en place depuis novembre dernier du cinquième escadron de gendarmerie mobile, sur le renforcement du GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) et la création d’une brigade de la prévention de la délinquance juvénile. Concernant la police nationale, 23 policiers renforceront les forces déjà en présence au plus tard au 1er septembre. Au total, 125 gendarmes et policiers supplémentaires auront rejoint le territoire depuis six mois. Une augmentation d’effectifs qui sera accompagnée de moyens supplémentaires comme la réception de véhicules blindés et la mise à niveau de ceux déjà en circulation sur le territoire. Toujours sur la sécurité, Philippe Germain a également rencontré à Paris le Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, dans le cadre d’un entretien sur le plan de prévention et de lutte contre la délinquance que le gouvernement doit présenter au Congrès dans les prochaines semaines. Le ministre de la Justice a confirmé la nécessité de nommer un référent dans chaque collectivité (État, gouvernement, provinces, communes). L’emploi et l’économie dans les discussions Le président du gouvernement s’est entretenu à Paris avec la ministre des Outre-mer sur de nombreux dossiers comme la validation, avant la fin du mois, du service civique, la mise en place pour 450 jeunes des dispositifs « emplois d’avenir » et « garantie jeunes » avec la confirmation de la participation financière de l’État. Autre dossier sur le même thème, la création d’un Epide (établissement pour l’insertion dans l’emploi). Dans ce cadre une mission d’expertise va être réalisée prochainement. Le président du gouvernement a poursuivi ses entretiens avec Isabelle de Silva, la présidente de l’Autorité de la concurrence. Une première rencontre bilatérale qui a permis d’aborder la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et de discuter sur les profils des candidats aux postes de président et de rapporteur dans le cadre de l’installation au second semestre de l’Autorité de la concurrence sur le territoire.

L’avenir institutionnel sur la table Profitant de son déplacement parisien, Philippe Germain s’est entretenu aussi avec Dominique Bussereau (Les Républicains) et René Dosière (Parti socialiste), respectivement président et rapporteur de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont pu aborder le sujet des convergences et divergences sur le corps électoral référendaire afin que le scrutin soit « incontestable et incontesté. »