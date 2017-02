Les dernières révélations de l’hebdomadaire satirique sur les 45 000 euros d’indemnités de licenciement, « indûment touchées » par Penelope Fillon de l’Assemblée nationale, ont pris François Fillon à contre-pied, alors qu’il pensait relancer sa campagne sur le terrain, 24 heures après sa contre-attaque médiatique et ses « excuses aux Français ». Du coup, la droite et le centre calédoniens doutent et s’interrogent sur le candidat qu’ils avaient plébiscité lors de la primaire. Notamment grâce au ralliement sans condition de Nicolas Sarkozy, qui avait fait le meilleur score dans les bureaux de vote du territoire. Les commentaires sont encore discrets, les prises de position rares : parmi ses plus proches soutiens d’hier, on parle maintenant « d’incantation », de « baroud d’honneur » parfois et plus rarement de « relance de sa campagne présidentielle ».

« Un rebond est toujours possible, mais quand on a monté toute sa campagne sur la nécessaire probité en politique, le costard présidentiel semble plus difficile à enfiler », commente, après la contre-offensive médiatique de François Fillon, un élu calédonien que l’adversité n’a jamais fait reculer. « La seule façon de me faire renoncer serait de me mettre en examen ? » Connaissez-vous une meilleure façon de dire à un juge : « Hé les gars, mettez-moi en examen ! », commente pour sa part une avocate et militante, qui a, elle aussi, suivi la prestation télé du candidat Fillon.

Certes, quelque 250 parlementaires et élus avaient apporté leur « soutien total » à François Fillon, fin de semaine dernière, dans le quotidien Le Figaro, parmi lesquels les sénateurs Pierre Frogier et Hilarion Vendegou ainsi que le député européen, Maurice Ponga. Ceux-ci n’ont pas varié d’un iota. À l’instar de Bernard Deladrière, ils pensent que « ce Penelopegate est juste une opération politiquement organisée et téléguidée ». Le candidat investi par l’équipe Fillon veut rester droit dans ses bottes : « Tout cela n’enlève en rien mes motivations et mon engagement derrière François Fillon, dans la mesure où cet engagement s’est fondé sur un projet que je considère comme le seul capable de sortir la France de la crise. »

Le « plan B », auquel certains croient en métropole comme en Nouvelle-Calédonie, « n’existerait pas », selon Bernard Deladrière. « Il lui enlèverait aussi toute légitimité dans sa désignation à la candidature de la première circonscription. Et là… », remarque un analyste et juriste local.

Chez les militants de la droite et du centre, l’optimisme prime toujours : « Un plan B est toujours possible… » Mais chez leurs militants, comme plus largement chez Les Républicains, les propos sont plus incisifs. « Le candidat Fillon l’a dit lui-même : ce qui était acceptable hier, à défaut d’être accepté, ne l’est plus aujourd’hui (…) j’ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd’hui suscite la défiance », analyse un collaborateur d’une grande institution calédonienne. « Quand on veut accéder à la présidence de la République avec la probité en bandoulière, une telle affaire vous discrédite à jamais », ponctue-t-il.

Dans les officines politiques, beaucoup ont en effet analysé le dernier sondage publié mercredi et qui placerait François Fillon en troisième position : derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron.Un ex-élu de la République, qui n’a jamais soutenu la candidature de Fillon, rappelle pour sa part la maxime prêtée à Jacques Lafleur : « Quand on veut monter au cocotier, il faut avoir le cul propre ! » Et d’ajouter « La bérézina que l’on voulait éviter se rapproche… » Alors, plus que jamais, « une clarification est nécessaire à l’échelon national et local », ponctue Sonia Backes, chef de file des Républicains au Congrès.

M.Sp.