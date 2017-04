Comment devient-on « référent » et porte-parole d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie ?

J’ai toujours voté aux élections, sans jamais m’affilier à un parti politique. Le programme des candidats ne m’attirait pas vraiment. Ce que j’apprécie chez Emmanuel Macron, c’est précisément que son programme s’est dévoilé au fur et à mesure de la campagne. De même qu’il s’enrichissait d’idées et méthodes nouvelles. On dit Macron ni de droite, ni de gauche : je le vois plutôt et de droite (quand il parle de sujets économiques, par exemple) et de gauche (quand il s’intéresse aux questions sociales et sociétales). Macron prône également une stratégie de renouvellement de la classe politique, à laquelle je souscris : s’il est élu à l’Elysée, il souhaiterait que 50 % des députés qui seront élus en juin prochain soient issus de la société civile, qu’une vraie parité s’instaure et que le nombre de mandats soit limité à trois, pour éviter une caste de politiciens professionnels et déconnectés des réalités du terrain…

Emmanuel Macron ne s’est clairement prononcé, ni en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, ni en faveur de l’indépendance. Cela vous gêne-t-il ? Sinon, quelles sont ses options pour le territoire ?

Non, ça ne me gêne en rien ! S’agissant de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, c’est vrai, Emmanuel Macron n’a pas fait valoir de choix personnel et préférentiel : ce n’est pas le rôle du chef de l’État, qui doit veiller au strict respect de l’Accord de Nouméa, approuvé par une très large majorité de Calédoniens. Or, vu l’issue du scrutin qui fait peu de doutes et le peu de temps qui nous sépare du référendum de 2018, la question ne pourra être que binaire : oui ou non à l’indépendance. Macron a déjà fait savoir qu’il respecterait le choix des Calédoniens et souhaite aujourd’hui que la consultation se passe dans les meilleures conditions pour chacun. Ce qui n’empêche pas que des discussions puissent d’ores et déjà se tenir pour esquisser l’après-Accord de Nouméa. Au contraire.