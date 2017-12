Notre mouvement est représenté par différents comités sur le territoire. Tous nos adhérents peuvent y participer afin d’y apporter leurs réflexions. En ce qui concerne notre positionnement vis-à- vis des prochaines échéances, nous ne rentrons pas dans le schéma d’un clivage loyalistes/ indépendantistes, ce clivage faisant bientôt partie du passé, divisant les Calédoniens, excluant une partie des forces vives de ce territoire et empêchant de se projeter dans un avenir commun. Nous devons réinstaurer la confiance et l’envie de vivre ensemble, à tous, dans ce pays.

Enregistrez-vous actuellement une vague d’adhésion à LREM en Calédonie, comme certains l’affirment ?

Je constate des adhésions locales régulières à notre mouvement depuis quelques mois, sachant que celles-ci sont gratuites et se font sur internet. Le nombre d’adhérents a été multiplié par trois depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Les électeurs calédoniens et les élus locaux font de plus en plus confiance au président de la République et à son équipe gouvernementale.

LREM s’impliquera-t-elle dans la préparation du référendum de 2018 et comment ?

La République en marche en Nouvelle- Calédonie va axer sa réflexion sur tous les thèmes qui permettent d’améliorer la vie des Calédoniens. L’organisation du référendum est enclenchée ; Édouard Philippe a déroulé le programme, a précisé la méthode et les échéances des mois à venir. Notre priorité est de proposer des pistes de réflexion pour notre projet de société dans un avenir commun. Celles- ci concerneront notamment la relance économique, les problèmes écologiques, la diminution des inégalités sociales, la formation et l’apprentissage des jeunes et la sécurité en général.