Les tics de langage de nos ministres, pudiquement appelés éléments de langages en termes

politiques, sont souvent révélateurs de leur pensée profonde. On y décèle ainsi plus de vérités que lors de longs discours. Et parfois celles-ci interpellent…

Les vaches de Baroin. – On se souvient, par exemple, de François Baroin, ministre de l’Outre-mer de Jacques Chirac, qui, lors de sa visite en 2005, concluait tous ses propos importants par un : « Et comme ça, les vaches seront bien gardées… » Comme si le maire de Troyes s’y entendait en gardiennage de bovins. L’expression lui est restée et on l’a souvent entendue lors de la dernière campagne des législatives, qu’il orchestrait pour Les

Républicains. Et cette fois les vaches se sont un peu… égarées.

La France ou la République. – Plus sérieusement, les ministres des Outre-mer de droite usent fréquemment, et à dessein, de l’expression « La Nouvelle-Calédonie dans la France » : la formule est autant un effet de style qu’un credo politique. Chez les socialistes, et plus spécifiquement chez les rocardiens comme Manuel Valls ou Claude Bartolone, on entendra plutôt : « La Nouvelle-Calédonie dans la République ». Tout autant un credo, mais plus vague et déjà plus audible aux oreilles indépendantistes. C’est avec des mots que l’on fait de la politique et les entendre est déjà les interpréter.

Comme un oubli. – Chez Annick Girardin, rien de tout cela : ce qui en a surpris plus d’un, place Bir Hakeim, rue des Artifices ou au Congrès. La ministre des Outre-mer, actuellement en

visite sur le territoire, évoque pour sa part : « La Calédonie dans le Pacifique ». Et espère, « que ce territoire prenne toute la place qui lui revient dans son environnement géographique ». Aucune mention à la France. Certes, l’objet officiel du déplacement de Madame Girardin aux antipodes de la Métropole sont les 70 ans de la CPS, la Communauté du Pacifique. Pudique et discrète, elle n’en demeure pas moins une ministre de la République !

Frogier critique. – À moins que la tiédeur de son vocabulaire ne trahisse, à l’instar de son Premier ministre, une coupable inclinaison pour l’indépendance association. Ce que semble craindre le patron du Rassemblement, Pierre Frogier, qui s’en est ouvert au micro de RRB, la semaine dernière… Voilà qui ssure encore un peu plus les bases de la plateforme Calédonie ensemble – Rassemblement et compagnie : le sénateur nourrit les pires craintes à l’adresse de la ministre ex-socialiste et nouvellement joggeuse

de Macron en Outre-mer.

Gomès élogieux. – Alors que Philippe Gomès, député soutenu par Les Républicains et réputé « constructif », ne tarit pas d’éloges tant sur la ministre, « attentive et consciente des enjeux du pays », que sur le Premier ministre, qui l’a reçu voici une quinzaine, et qui s’annonce en Calédonie entre la Saint-Nicolas et le 10 décembre prochain. Il y aurait comme de l’eau dans le gaz entre l’appréciation de la ministre par le sénateur et le député.

Contorsionnistes. – Du coup la plateforme conçue de circonstance pour faire échouer Sonia Backes à la députation perdrait quelque stabilité ! Et c’est bien le cas, à moins que le grand écart ne fasse partie des figures de style imposées par les signataires. Auquel cas, il aurait mieux valu les recruter parmi les contorsionnistes de l’école du cirque que dans la classe politique. Mais c’est « raccord » avec la ministre.

