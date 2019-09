L’Université de Nouvelle-Calédonie a signé un accord-cadre de partenariat avec Gadjah Mada, l’une des plus grandes institutions d’enseignement supérieur d’Indonésie. Elle accueille 53 000 étudiants chaque année, encadrés par 3 000 enseignants-chercheurs dans 270 formations. Les deux universités se sont engagées à promouvoir les échanges de personnel académique et d’étudiants, de coopérer en matière de recherche, de méthodes et techniques d’enseignement ou encore à organiser des colloques et des conférences. L’UNC a déjà conclu une quarantaine de partenariats internationaux dont une dizaine en Asie (Japon, Corée du Sud, Indonésie, Vietnam).