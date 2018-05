L e monde parlementaire va évoluer. C’était le souhait formulé par Emmanuel Macron dès le début de sa campagne présidentielle, puis devant le Congrès, réuni en juillet 2017 à Versailles. L’objectif du chef de l’État : rénover profondément la vie politique et parlementaire française, tendre vers des institutions modernisées, plus efficaces et plus représentatives de la diversité politique.

Présentant au mois d’avril les grandes lignes de la réforme institutionnelle, Édouard Philippe a réitéré cette ambition précisant qu’il ne s’agissait « ni de revenir à la IVe République, ni de passer à la VIe », mais bien de « revenir aux sources de la Ve République, dans laquelle le gouvernement gouverne et le Parlement légifère et contrôle ». Après une consultation de tous les groupes parlementaires et l’aménagement de certaines dispositions, les textes (un projet de loi constitutionnel, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire) ont été présentés le 9 mai en Conseil des ministres avant de passer à l’épreuve du vote prochainement.

Grandes lignes

Le projet de loi constitutionnel, le plus consensuel, prévoit de supprimer la Cour de justice de la République, créée en 1993, en charge de juger les ministres et secrétaire d’État pour les crimes et délit commis dans l’exercice de leurs fonctions. Souvent critiquée pour sa trop grande indulgence, celle-ci disparaitrait au profit de la cour d’appel de Paris.