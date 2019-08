La boulangerie Parisiana et son snack Peggy, institution nouméenne, entreprise familiale de trois générations, bien connue des couche-tard et des lève-tôt à la Vallée-du-Tir, a été ravagée par les flammes lundi soir. Les pompiers sont intervenus vers 20 heures et ont lutté durant deux heures pour maîtriser le feu. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances du sinistre. La piste criminelle est privilégiée. La société compte une dizaine de salariés aujourd’hui au chômage.