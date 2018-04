Pew Charitable Trusts Nouvelle- Calédonie est revenu cette semaine sur le processus relatif à la gestion du parc naturel de la mer de Corail.

L’organisation s’est félicitée de la reprise des discussions – au point mort depuis avril 2017 – et de l’adoption du plan de gestion 2018- 2022, même si ce dernier, et c’est regrettable, se résume à une simple « feuille de route », « sans mesures nouvelles ». Le dit plan, on s’en souvient, avait suscité la grogne des ONG et du public.

L’important maintenant, estime Pew, représenté localement par Christophe Chevillon, est qu’il y ait un « vrai changement de ton » de la part des autorités du gouvernement et de l’État et des propositions concrètes « désormais prises en considération ».