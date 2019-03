Quelques années après les États-Unis 1, la Défense française s’est intéressée aux risques liés au dérèglement climatique sur la sécurité nationale. Les menaces ont d’abord été identifiées dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2013, puis le pays a organisé en 2015 la première conférence internationale sur les enjeux « défense et climat », classant le réchauffement climatique comme « un enjeu de paix et de sécurité autant qu’une question environnementale ». La France travaille depuis à développer une stratégie pour la nation, mais aussi à insuffler (voire diriger) une dynamique de coopération à l’échelle régionale et internationale notamment via son Observatoire défense et climat 2.

Coopération

En ce qui concerne le Pacifique Sud, la menace, on le sait, est singulière : il est estimé que nos îles sont aux « avant-postes » de la vulnérabilité climatique. La région est touchée par plusieurs phénomènes et la géographie et l’environnement des îles font que les conséquences des phénomènes naturels peuvent prendre une dimension particulièrement catastrophique sur les populations, leurs habitats et leurs ressources. La dispersion des populations et la petitesse de certaines contrées – qui n’ont pas les moyens humains ou matériels pour se « défendre » – imposent par ailleurs une coopération internationale des armées déjà existante notamment par les Accords Franz, signés il y a 27 ans entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la France.

Pour se préparer à ce qui est défini comme une « ère de grandes turbulences », les pays disposant d’une présence militaire dans le Pacifique Sud 3 (SPDMM) ont décidé, en avril 2017, de lancer une étude de prospection sur les impacts sécuritaires des changements climatiques à l’horizon 2030. C’est dans ce cadre que les ministères de la Défense de la région, les militaires, les représentants des territoires du Pacifique et leurs partenaires scientifiques se sont réunis la semaine dernière à Nouméa. Il s’agissait de partager le fruit de deux ans de réflexion pour finaliser les recommandations opérationnelles.