Le 50e Forum des îles du Pacifique a débuté mardi, à Tuvalu. Une première rencontre s’est déroulée sur le thème de l’environnement et du changement climatique. La situation du pays hôte est dans tous les esprits. Peuplé d’environ 12 000 habitants, l’archipel constitué de neuf atolls est particulièrement concerné par la montée des eaux. Les autorités continuent d’exiger des grandes nations les plus polluantes – notamment l’Australie –, qu’elles agissent afin d’enrayer ces phénomènes et leurs conséquences pour les îles du Pacifique. Peu avant le sommet régional, le gouvernement australien a annoncé, mardi, une enveloppe d’un demi-milliard de dollars pour aider les pays du Pacifique à faire face au réchauffement climatique. La Nouvelle-Calédonie est représentée à Tuvalu par son président Thierry Santa.

©Pacific islands forum secretariat