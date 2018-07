Nous y voilà finalement. Après un début de Coupe du monde pas brillant, l’équipe de France s’est qualifiée avec les honneurs pour les quarts de finale. Les Bleus avaient assuré le passage de la poule (ce qui était déjà pas mal avec le recul !), mais ils ont dû rentrer dans le jeu face aux Argentins, monter en intensité. Et ils ont produit un super football. Samedi matin, à une heure pour nous, les hommes de Didier Deschamps affronteront une autre équipe de feu, sud-américaine, la Celeste uruguayenne. Gageons que le spectacle sera de nouveau au rendez-vous…

Outre le sport, la culture a tenu le devant de l’actualité cette semaine, localement cette fois, avec le Festival du cinéma de La Foa auquel nous consacrons nos pages centrales. L’événement fête 20 ans de longévité, coup de chapeau !

Nous nous sommes aussi penchés sur l’actualité politique, parisienne, de ces derniers jours, avec le compte rendu des Assises des Outre-mer durant lequel a été dévoilé les priorités de l’exécutif dans nos territoires pour les prochaines années avec un accent sur l’économie et la lutte contre la délinquance chez nous. Une bonne nouvelle.

Autre temps fort, enfin, la sortie du rapport de la Commission de décolonisation de l’Onu sur les préparatifs du référendum et l’ambiance en Nouvelle-Calédonie, à quatre mois de l’échéance. Un document qui vaut le coup d’œil tant il met en lumière ce qu’il reste à faire, à commencer par un effort d’explications sur ce qu’impliquent le « Non » et le « Oui ». Il serait temps…