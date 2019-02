La dépression tropicale forte, redevenue cyclone, est passée à environ 140 km au nord-ouest de Bélep mardi matin, avec des conséquences sur toute la partie nord de la Grande Terre : des rafales de vent atteignant 140 km/h à Bélep et Poigam, des pluies abondantes (jusqu’à 220 mm) et une mer démontée.

L’alerte cyclonique de niveau 2 avait été déclenchée à Bélep, Hienghène, Kaala- Gomen, Koumac, Ouégoa, Pouébo et Poum. Le reste de la Nouvelle-Calédonie était en pré-alerte. Mais les dégâts ont aussi été notables plus bas, sur les côtes Est et Ouest. Le bilan humain est rassurant : une personne a été légèrement blessée à Pouébo, une autre à Hienghène. Des foyers ont, en revanche, été temporairement privés d’électricité, 3 876 sur le réseau Enercal et 1 219 sur le réseau EEC. De nombreuses routes ont été rendues inaccessibles en raison des inondations. La rentrée a dû être reportée à lundi prochain en province Nord et les établissements scolaires sont restés fermés mercredi à Bourail.

Suite aux intempéries, le plan Orsec « évènements météorologiques dangereux » (EMD) a été déclenché par le gouvernement pour l’ensemble du territoire à l’exception des îles Loyauté, l’île des Pins et Nouméa. La population concernée est appelée à la plus grande vigilance en particulier à proximité des cours d’eau ou des voies submergées. Avant d’arriver en Nouvelle-Calédonie, Oma avait causé des dégâts aux Salomon et au Vanuatu. Le cyclone se dirige désormais en direction du sud-ouest, vers l’Australie. Il pourrait atteindre le Queensland samedi.

C.M.

©gendarmerie