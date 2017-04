L’association Abrakadobra, King Biscuit Time et la ville du Mont-Dore présentaient la semaine dernière Les Nuits du Blues. Une troisième édition consacrée aux trois rois du blues : B.B. King, Albert King et Freddie King. Sur scène, une trentaine de musiciens, dont les meilleurs guitaristes du territoire, se sont exprimés avec beaucoup de talent dans le langage du blues, accompagnés de deux comédiens illustrant l’histoire des King. Ils ont offert un véritable saut dans le temps, du blues traditionnel et ses « work songs » du sud des États-Unis teintés de mélancolie aux blues urbain de Chicago et l’époque de l’électrification des guitares jusqu’au blues rock des années soixante-dix influençant des générations de musiciens… À saluer, la prestation exceptionnelle du célèbre batteur américain et invité d’honneur, Calvin Welch.

C.M.