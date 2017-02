Rendez-vous ce week-end au faré de l’Anse-Vata pour la première épreuve du challenge Contrex Paddle Tour 2017 avec la NRJ Pro Cup. Un programme chargé attend le public.

Les amateurs de glisse se sont entraînés ces dernières semaines pour cette première manche qui se déroulera devant les farés de l’Anse-Vata. Deux jours de courses avec, au programme, un downwind le samedi, des beach races, des courses kids et une course par équipes le dimanche. Pour le grand public, des exposants et des baptêmes gratuits de 12 h 00 à 13 h 00 seront mis en place par l’organisation. La première course démarrera samedi après-midi à 14 heures, avec deux parcours possibles en fonction de la météo. Si le vent est là, ce sera un downwind, bien connu des compétiteurs locaux, Anse-Vata/Kuendu Beach (10 km). Dans le cas contraire, ce sera une boucle longue distance autour des îlots de Sainte- Marie au départ des farés (17 km). Le dimanche sera consacré aux beach races individuelles de 6 km (3 km pour les Espoirs), avec un premier départ à 9 heures pour la catégorie des 12’6, suivis à 10h00 des14’. La beach race Espoirs(8-14ans)se déroulera dès 11 h 00 et la Funny Kids (- de 8 ans) à 12 h 00. La très attendue et sympathique Funny Team Race (course par équipes de quatre dont au moins une féminine) se tiendra dès 13h30.

Les favoris Cette année, pour cette première course, il faudra compter sur les jeunes qui montent : Clément Colmas, victorieux du challenge l’an passé, Benoît Rivière et Noic Garioud. À surveiller de près, Olivier Chartier ou Cédric Wongsodimedjo, Arnaud Bouyé et Alexandre Rouys. Chez les filles, Marie-Bénédicte Roger, Charlotte Lavialle etVanessa Costaglio, respectivement aux trois premières places de la course en 2016, sont attendues au tournant. La remise des prix de ce premier rendez-vous SUP de l’année se fera à 15 heures. Une soixantaine de participants sont attendus. CS