Il n’aura fallu qu’une petite semaine pour que Philippe Germain retrouve les habitudes et les travers dont il avait largement usé et abusé lors de son dernier mandat, rue des Arti ces ! Renouant avec une présidence de plein exercice et renonçant à ses pudeurs de la période d’expédition des a aires courantes, le président du gouvernement a fêté son retour à l’exécutif calédonien en procédant… à une nouvelle série de purges. Ainsi, mardi dernier en séance du gouvernement, Sonia Backes et Nicole Andréa-Song (qui vient de rejoindre Les Républicains calédoniens), ont été « sorties » du conseil d’administration de l’Adraf. Didier Leroux, qui avait apporté sa caution morale au nouveau parti loyaliste présidé par Sonia Backes, a été exclu du conseil d’administration de la BCI, et Fiu Muliakaaka (nouvel adhérent des Républicains calédoniens) de celui de la Sic. Les belles déclarations sur « la collégialité et la nécessaire solidarité et complémentarité entre membres du gouvernement », qui avaient suivi son élection et fait l’objet d’une « déclaration commune » signée de la plateforme et des partis indépendantistes, ont été balayées d’un revers de main, sitôt l’encre sèche. Cette fois, on peut le dire : Philippe Germain est de retour. Ses méthodes aussi ! Suite mardi prochain ?

M.Sp