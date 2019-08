L’exécutif poursuit la désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein des conseils d’administration des établissements publics et des organismes. Yoann Lecourieux succède à Gaël Yanno à la présidence du conseil d’administration de l’OPT. Il reste également à la Secal. Christopher Gyges, Raphaël Romano, Vaimu’a Muliava, Néko Hnepeune et Philippe Dunoyer font partie des administrateurs.

Gilbert Tyuienon représente désormais le territoire à Aircal aux côtés de Néko Hnepeune, Didier Poidyaliwane, Omayra Naisseline et Virginie Ruffenach.

Au Port autonome, Gilbert Tyuienon, Christopher Gyges, Milakulo Tukumuli et Eric Eschembrenner ont été nommés. Thierry Santa, Gilbert Tyuienon, Pascal Sawa et Philippe Michel seront quant à eux représentants au Fonds nickel. Enfin, Brieux Frogier représente la Nouvelle-Calédonie à l’Agence pour la desserte aérienne et Vaimu’a Muliava intègre le conseil d’administration de la SIC.