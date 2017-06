Karleen, Félicia, Nikita, Mandy, Julie, Océane, Justine, Levina et Angeline ont entre 18 et 22 ans. Elles sont majoritairement nouméennes, mais Pouembout, Bourail et Lifou sont aussi représentés. Elles sont majoritairement brunes cette année et pas trop grandes. Stressées, elles l’étaient, naturellement, lors de leur première sortie officielle la semaine dernière au Grand Casino de Nouméa. Mais l’exercice a été concluant. Habillées en robes locales et sur mesure, signées Dahlia (Keanu’Styl), elles ont défilé, se sont présentées et ont effectué leur premier shopping de photos de presse, leurs premières interviews.

Les prochaines semaines vont vite s’enchaîner, entre les séances de sport, de coaching, les rencontres avec les Calédoniens, les évènements, les séances photo.

« Elles vont peu à peu parfaire leur présentation, qu’elle soit physique ou verbale. Elles vont devoir gagner en confiance en elles (mais pas trop) et prendre du plaisir bien sûr », indique Stella Le Van Hao, du comité. Elles seront entourées de toute l’équipe du comité Miss Nouvelle-Calédonie, et surtout d’Andréa Lux, Miss 2016 et de ses dauphines. « Nous sommes ravies de les soutenir, de les accompagner. Nous serons toujours là, à leurs côtés ! », lance la reine de beauté, qui a hâte de connaître celle à qui elle donnera sa couronne.