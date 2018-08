État d’urgence au Vanuatu. Le volcan Marano, à Ambae, a connu un regain d’activité suscitant l’ordre d’évacuation des habitants de l’île. À cause d’un épais nuage de cendres, les activités – notamment scolaires et aériennes – avaient déjà été suspendues et des quartiers entiers rendus inhabitables. Il s’agit de la troisième évacuation depuis l’entrée en éruption du volcan en septembre dernier. L’île compte près de 11 000 personnes. Les autorités réfléchissent d’ailleurs à une relocalisation définitive à Maewo ou Santo. Certains habitants auraient déjà prospecté des terres ailleurs.