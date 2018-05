Découragement et incompréhension à Pierre-Guéneau. Un incendie est survenu dans la nuit de lundi à mardi au sein de l’établissement privé de Bourail. Les locaux du CDI et de la vie scolaire ont été détruits. En février déjà, deux bâtiments étaient partis en fumée et l’équipe pédagogique s’était fortement impliquée pour reloger ce qui devait l’être et continuer à travailler normalement. Une enquête a été ouverte, mais tout laisse déjà à penser qu’il s’agit encore d’un acte criminel.