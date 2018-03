L’accord de libre-échange transpacifique (TPP), initié par Obama pour contrer l’influence croissante de la Chine dans le commerce mondial, est de retour après le retrait de Donald Trump, il y a un an. Il sera signé ce jeudi, sans lui, par onze pays d’Amérique et d’Asie à Santiago du Chili sous un nouveau nom, Partenariat transpacifique global et progressiste, et avec toujours la levée des barrières douanières et non tarifaires, la mise en place de normes communes dans plusieurs secteurs d’activité. Un pied de nez au protectionnisme des États-Unis qui viennent d’annoncer des droits de douane pour l’acier et l’aluminium. Les signataires sont l’Australie, Brunei, le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.