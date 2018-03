Désormais, en plus des boulettes d’hydrocarbures, des débris de conteneurs, visiblement issus du Kea Trader, arrivent sur les côtes et se trouvent en mer. Pour l’instant, Maré et Lifou sont concernées.

Suite au passage du cyclone Hola, des conteneurs ont été emportés et un dispositif de « grande envergure » a été mis en place par l’État pour récupérer les débris en mer et éviter autant que possible leur arrivée sur le littoral. Les Guardian des Fanc, des hélicoptères, des avions de tourisme, quatre bâtiments hauturiers sont ainsi mobilisés sous le commandement de l’état-major de crise. Les équipes à l’œuvre ont pu sortir de l’eau plusieurs parties de conteneurs, certaines mesurant 6 mètres de long sur 3 mètres de large, ainsi que de nombreux débris, de taille plus modeste.

À terre, les équipes de la sécurité civile, en lien avec l’entreprise mandatée par l’armateur, coordonnent et organisent des circuits de ramassage et d’évacuation des déchets, avec la participation des habitants de l’île. Une nouvelle réunion a été organisée à Maré, à la chefferie de Pénélo, pour répondre aux questions des habitants et les informer sur les moyens mobilisés.