Le contexte est le suivant : les cours du nickel se sont effondrés entre 2007 et 2012, avec un approfondissement en 2017. On est passé de cours très élevés, avec un pic exceptionnel qui a duré un an, à 50 000 dollars la tonne, à des niveaux plus raisonnables. En 2012, on a chuté véritablement et aujourd’hui, nous sommes à 10 000 dollars la tonne, voire 9 000 dollars la tonne. Pourquoi en sommes nous là ? Au niveau international, un nouvel acteur est apparu, la Chine. Elle a influencé à la baisse le cours des matières premières. En clair, les Chinois ont acheté des surstocks entre 2000 et 2009 qu’ils ont engrangés dans leurs ports, en particulier auprès de l’Indonésie et des Philippines. C’est ce sur-approvisionnement de nickel qui a ensuite fait chuter les cours. En même temps, l’économie s’est ralentie avec les deux crises, celle des matières premières en 2007, puis celle des actions en 2008.

Au niveau local, le problème réside dans l’absence de stratégie off-shore et in-shore, pour des questions de divergences politiques, ainsi que dans le manque de préparation des finances publiques aux variations des cours. En clair, en 2009, quand le gouvernement a décidé de plafonner le Fonds nickel à deux milliards de francs, on s’est rendu à l’évidence qu’il y avait une absence d’anticipation plus que claire du gouvernement. À l’époque, certains élus considéraient que le nickel était un secteur prioritaire, mais que les finances publiques ne pouvaient pas être concernées par une chute des cours.

DNC : Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs calédoniens perdent-ils de l’argent…

La question se pose quand l’IEOM dit que l’on enregistre une croissance des exportations en volume. Oui, c’est vrai, mais à quel prix ? On exporte plus, mais on perd de l’argent. Est-ce que c’est une stratégie de perdre de l’argent ? Non, mais ils préfèrent perdre de l’argent pour conserver un minimum de niveau de vie. S’ils ne vendent pas, ils ferment les portes. Lorsque j’étais au gouvernement, j’ai proposé deux idées. La première était de consolider les comptes des collectivités et de leurs participations dans des sociétés. L’avantage était de pouvoir mesurer le risque financier pour la collectivité en cas de faillite d’une des sociétés, par exemple. La deuxième idée que j’avais avancée était de créer une organisation des pays exportateurs de nickel de façon à parler d’une seule voix face à la Chine. Nous avons participé à une mission technique à Djakarta, en Indonésie, avec un responsable de la Dimenc. Tous les ministres que nous avons rencontrés étaient d’accord. Tous. Le projet n’a malheureusement pas été au bout parce qu’il était porté politiquement par un indépendantiste. Il y a un vrai manque de maturité de nos élus. Aujourd’hui, nous sommes soumis au marché et, plus précisément, au principal acteur qui est la Chine.